Super.ru пишет, что 51-летний Джаред Лето — фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars", рассказал о своей прошлой зависимости от наркотиков и о том, что эта зависимость всегда вызывала у него интерес. Он признался, что в молодом возрасте был зависим от запрещенных веществ, но к счастью, в своей жизни произошло прозрение и он осознал, что наркотики являются злом. Благодаря этому осознанию он смог своевременно остановиться и избавиться от зависимости.
Джаред также отметил, что многие из его друзей не смогли преодолеть зависимость, что привело к их трагической гибели.
"Был момент ясности. Передо мной оказалось два пути, которые я мог выбрать. Я выбрал этот (жизнь в трезвости). А многие очень близкие друзья не выбрали, и их больше нет. Многие", — сказал Джаред.
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