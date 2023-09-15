51-летний Джаред Лето рассказал, как победил наркозависимость и остался жив

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет, что 51-летний Джаред Лето — фронтмен группы "Thirty Seconds to Mars", рассказал о своей прошлой зависимости от наркотиков и о том, что эта зависимость всегда вызывала у него интерес. Он признался, что в молодом возрасте был зависим от запрещенных веществ, но к счастью, в своей жизни произошло прозрение и он осознал, что наркотики являются злом. Благодаря этому осознанию он смог своевременно остановиться и избавиться от зависимости.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cw0XWL_rmuJ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Джаред также отметил, что многие из его друзей не смогли преодолеть зависимость, что привело к их трагической гибели.

"Был момент ясности. Передо мной оказалось два пути, которые я мог выбрать. Я выбрал этот (жизнь в трезвости). А многие очень близкие друзья не выбрали, и их больше нет. Многие", — сказал Джаред.

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