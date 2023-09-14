Певица Татьяна Буланова уже три месяца живет отдельно от молодого супруга

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Татьяна Буланова рассказала журналистам, что они с молодым супругом Валерием Рудневым не смогли определиться, в каком городе им лучше жить. По этой причине возлюбленные живут отдельно после свадьбы, состоявшейся минувшим летом.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Так, Буланова призналась, что не хочет покидать родной Петербург, так как именно здесь у нее много выступлений. А Валерий Руднев, в свою очередь, привязан к Москве, где у него свой бизнес.

"Меня это не пугает. Я не знаю, что там дальше будет, но пока он не готов, наверное, жить на два города", — пояснила Татьяна.

В студии телепрограммы "Мой герой" на ТВЦ Буланова отметила, что их чувства с мужем никак не изменились из-за ситуации.

"Он всё равно живет там, где я живу. Я живу в Санкт-Петербурге пока. Он, конечно, может выбрать, где он будет жить. Но, скорее всего, будет жить там, где я. Что там дальше будет — не знаю", — заметила артистка.

Напомним, что летом этого года певица Татьяна Буланова официально вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Мужчина младше исполнительницы на 19 лет.

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