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Комик Морозов заявил, что сбросил 80 кг благодаря гастрошунтированию

1:12
Шоу-бизнес

Комик Александр Морозов признался, что похудел на 80 килограммов благодаря процедуре гастрошунтирования.

Комик Морозов заявил, что сбросил 80 кг благодаря гастрошунтированию
Фото: Openverse

По его словам, он решился на операцию из-за проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет, гипертония, нарушение сна и усталость.

Как пояснил 50-летний комик, при росте 164 сантиметра его вес составлял 150 килограммов. Он добавил, что сначала медики поставили ему бандаж, который поспособствовал похудению на 8 килограммов. Однако через два года артист решился на гастрошунтирование.

"Первые полгода я сдувался на глазах как воздушный шарик. И в итоге сбросил 80 килограммов, потом, правда, вернул 10. Сейчас нахожусь примерно в одном весе", — сказал Морозов в интервью сайту aif.ru.

Он отметил, что обвисшую кожу пришлось удалять после операции. Комик также подчеркнул: каких-либо диет и ограничений после хирургического вмешательства не было. 

На процедуру гастрошунтирования Морозов потратил около 300 тысяч рублей, сказано в материале.

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Александр Морозов / Сборник выступлений
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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