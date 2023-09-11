Боец ММА, чемпион Fight Nights и участник специальной операции на Украине Владимир Минеев заявил, что певице Алле Пугачевой и ее супругу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) не стоит возвращаться в Россию. Такое мнение он выразил для изданий "Спорт-Экспресс" и "Известия".
"Я вот, допустим, люблю смотреть Минаева. Также нравится "Каково?!" с Отаром Кушанашвили. Это кумир детства, еще на "Муз-ТВ" его смотрел. Такие интересные, эпатажные ребята мне нравятся. Конечно, он кому-то не понравится, матом много ругается. Ну меня это не смущает. Пропадал он, конечно, на какое-то время. Говорят, что-то с Пугачевой не поделил. Ну Пугачева уехала с Галкиным. И слава богу! Пусть не возвращаются. И наследство пускай с собой заберут", — поделился мыслями боец.
Говоря в целом о релокантах, Владимир Минеев отметил, что с ними нужно жестко разбираться, выстраивать политику таким образом, чтобы нейтрализовать угрозу, исходящую от них.
"Считаю, что по ним должны работать очень жестко и разбираться с ними там, где они находятся. Допустим, как было в Советском Союзе", — заключил спортсмен.
Ранее астролог Тамара Глоба рассказала о предсказаниях для Аллы Пугачевой.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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