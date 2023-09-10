Актер Станислав Ярушин вернулся к роли Антона в сериале "Универ. 13 лет спустя"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеканал ТНТ занимается съемками продолжения знаменитого сериала про студенческую жизнь, которое получило название "Универ. 13 лет спустя". В проекте принимает участие исполнитель одной из главных ролей Стас Ярушин.

Фото: prt scr youtube.com/MUZLOFT

В оригинальном сериале Ярушин играл Антона Мартынова. Сейчас актер активно делится с поклонниками в социальных сетях подробностями со съемок продолжения.

"Я сталкиваюсь по сей день с людьми на улице, которые подходят и говорят: "Ты не похож на студента". Я уже давно не играю студента, я играю 40-летнего самодостаточного мужчину. А что там внутри? Я могу вам сказать только одно — сценарий охрененный, клевый, есть и комедия, есть драма. Все очень круто", — поделился Стас Ярушин.

Вместе с Ярушиным на площадку "Универа" вернулся актер Виталий Гогунский, который сыграл Кузю. Недавно артист рассказал о фантастической атмосфере на съемках продолжения сериала.

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