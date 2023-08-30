Актер Виталий Гогнуский рассказал о фантастической атмосфере на съемках "Универа"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Виталий Гогунский, который знаком россиянам по роли Кузи в сериале "Универ", поделился подробностями со съемочной площадки после перезапуска проекта. По словам артиста, он очень доволен своей работой.

Фото: prt scr youtube.com/Виталий Гогунский

Актер в беседе с журналистами портала News.ru сообщил, что организация съемок находится на высочайшем уровне. Он также сообщил, что ему не терпится увидеть сериал.

"Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съемках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов. Я рад, что работаю в команде профессионалов. Организация высочайшая, я еще не видел, чтобы было все так хорошо организовано в плане масштаба. Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно", — поделился артист.

Напомним, что недавно стартовали съемки продолжения популярного ситкома про жизнь в студенческом общежитии "Универ. 13 лет спустя". Подробности сериала пока не раскрываются, однако известно, что к своим ролям вернулись многие актеры оригинального "Универа". Режиссером картины выступил Семен Литвинович.

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