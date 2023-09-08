"База": отец Леонида Агутина попал в больницу с эмболией и тромбозом вены

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец популярного исполнителя Леонида Агутина музыкант и композитор Николай Агутин попал в больницу с эмболией и тромбозом вены. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

По данным издания, к врачам 88-летний отец певца попал 6 сентября, после того, как за несколько дней до этого оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу.

Нога сначала как будто прошла и не беспокоила, однако позже дала о себе знать. Стерпеть боль Агутин-старший не смог и пошёл к медикам. У него диагностировали эмболию и тромбоз вены.

Ранее продюсер уже попадал в больницу в конце июля с жалобами на утомляемость, боль в ногах и беспокойный сон.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НИКОЛАЙ АГУТИН — Я Работаю Волшебником