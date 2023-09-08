Отец популярного исполнителя Леонида Агутина музыкант и композитор Николай Агутин попал в больницу с эмболией и тромбозом вены. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, к врачам 88-летний отец певца попал 6 сентября, после того, как за несколько дней до этого оступился на ступеньке в бассейне и подвернул стопу.
Нога сначала как будто прошла и не беспокоила, однако позже дала о себе знать. Стерпеть боль Агутин-старший не смог и пошёл к медикам. У него диагностировали эмболию и тромбоз вены.
Ранее продюсер уже попадал в больницу в конце июля с жалобами на утомляемость, боль в ногах и беспокойный сон.
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