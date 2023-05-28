Флеболог Макаров назвал гражданам РФ продукты, которые провоцируют развитие тромбов

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одна из самых распространённых патологий, которая характеризуется формированием в венозной системе сгустков — тромбоз нижних конечностей. Важно исключить при данной проблеме продукты, способные создавать новые очаги воспаления, отметил врач-флеболог Станислав Макаров в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: pixabay. com

Специалист рассказал, что при тромбозе категорически запрещено употреблять копчёности, а также мясо и другие животные жиры. Они достаточно тяжелы для переваривания, также с ними плохо справляется и печень.

К числу запрещённых продуктов, провоцирующих образование тромбов, относятся говяжье мясо и тугоплавкие животные жиры.

Кроме того, под запретом, по словам доктора, кофе, экстрактивные вещества и шоколад. Всё дело в том, что они тоже обладают выраженным воздействием как на печень, так и на желудочно-кишечный тракт.

Нежелательными для употребления при тромбозе являются и все продукты, приводящие к повышенному газообразованию в кишечнике, поскольку это затрудняет отток от нижних конечностей, добавил врач. Это, например, яблоки, белокочанная капуста и чёрный хлеб.

Усугубить тромбоз глубоких вен способны продукты, с большим содержанием витамина К. Это прежде всего, салат, шпинат и говяжья печень. Под строжайшим запретом для больного, разумеется, любые алкогольные напитки, заключил собеседник издания.

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