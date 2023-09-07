Шоумен и юморист Максим Галкин уехал из России на ПМЖ в Израиль, так как его не устраивает политическая ситуация в стране. Летние месяцы семья артиста традиционно проводит в Юрмале, где в этом году журналисты смогли пообщаться с Максимом. Об этом сообщает StarHit/
Галкин признался, что погружен в изучение латышского языка, ему это дается легко, так как он знает несколько иностранных языков и понимает основы языкознания.
"Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю", — заявил юморист.
Выступая в разных странах, шоумен старается к каждому концерту выучить несколько фраз на местном языке, чтобы поймать единую волну со зрителями.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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