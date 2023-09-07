Певцы Баста и Zivert зарабатывают по 4 млн рублей за каждое выступление

Певец Баста получает за одно выступление примерно пять миллионов рублей. Такими данными с порталом «Известия» поделился основатель агентства Guest Management Идрис Гитинаев.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В свою очередь, певица Zivert запрашивает четыре миллиона рублей за свое выступление. Леонид Агутин может получить от 30 до 50 тысяч евро.

Певица Ханна за выступление на корпоративы может заработан от полутора до двух миллионов рублей. Такими данными поделился ее супруг и продюсер Пашу.

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