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48-летняя Яна Рудковская встала на защиту 21-летнего сына, творчество которого критикуют

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что недавно 21-летний Николай Батурин — сын известного продюсера Яны Рудковской, выпустил свой собственный музыкальный клип, что вызвало спорные отзывы в социальных сетях. Некоторые пользователи обвинили его в том, что его известная мама помогла ему проникнуть в мир шоу-бизнеса.

48-летняя Яна Рудковская встала на защиту 21-летнего сына, творчество которого критикуют
Фото: Личный аккаунт Яны Рудковской в Instagram

Яна Рудковская быстро ответила на эти обвинения. Она заявила, что ее сын занимается музыкой уже 6 лет и это лишь его хобби, а не основное занятие. Она также отметила, что он является профессиональным футболистом и в этом году успешно окончил МГИМО по направлению "международный бизнес" с красным дипломом. Яна также напомнила, что ее сын уже попадал в топы музыкальных чартов и появлялся на страницах глянцевых журналов.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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