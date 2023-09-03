Спортсменка Елена Исинбаева после переезда в Испанию делится философскими мыслями

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Легкоатлетка Елена Исинбаева после скандала, связанного с ее переездом в Испанию, редко публикует что-то в социальных сетях. Однако недавно она поделилась с поклонниками философской мыслью.

Фото: prt scr youtube.com/ ГТРК "Волгоград-ТРВ". "Волгоград 24"

Двухкратная олимпийская чемпионка опубликовала цитату, смысл которой заключается в том, что важно быть искренними и не притворятся кем-то другим.

"Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами", — написала Исинбаева.

Напомним, что некоторое время назад одно из испанских изданий написало, что Елена Исинбаева уже длительное время проживает на своей вилле на тенерифе. При этом журналисты обратили внимание, что спортсменка является действующим офицером российской армии.

Тогда олимпийская чемпионка оправдалась, что воинское звание носит формальный характер, а она является "человеком мира", поэтому может жить там, где захочет. Слова российской легкоатлетки вызвали большой общественный резонанс.

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