Актер Алексей Янин перед смертью перенес судорожный припадок

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Янин был экстренно госпитализирован, так как перед смертью у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Вчера вечером его доставили на скорой в институт Склифосовского, где он и скончался. Сегодня в пресс-службе Российского академического молодежного театра сообщили о смерти артиста.

В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт и оказался инвалидом. Все это время за ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга артиста Дарья Клюшникова с сыном жили отдельно, но регулярно его навещали.

Ранее стало известно о смерти Алексея Янина на 41-м году жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.