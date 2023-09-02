Актер Алексей Янин был экстренно госпитализирован, так как перед смертью у него случился судорожный припадок и приступ эпилепсии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Вчера вечером его доставили на скорой в институт Склифосовского, где он и скончался. Сегодня в пресс-службе Российского академического молодежного театра сообщили о смерти артиста.
В мае 2015 года Алексей Янин перенес обширный инсульт и оказался инвалидом. Все это время за ним ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Супруга артиста Дарья Клюшникова с сыном жили отдельно, но регулярно его навещали.
Ранее стало известно о смерти Алексея Янина на 41-м году жизни.
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