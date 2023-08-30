Певица Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластическим операциям

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фоне скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым тема пластических операций у знаменитостей стала одной из самых обсуждаемых. Например, певица Юлия Михальчик в беседе с журналистками "МК" заверила, что 38 года еще ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.

Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

"Я считаю, что еще не в том возрасте, чтобы делать пластику, но иногда бываю у косметолога. Ботокс делать приходилось, но времени на такие процедуры нет, поэтому я делала месяцев восемь назад, наверное, ну и еще были кое-какие вмешательства", — призналась артистка.

Михальчик отметила, что не видит смысла отрицать то, что все и так видят. Однако сама она никогда не станет об этом распространяться, поскольку считает эту тему достаточно интимной.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что каждые 7-8 лет делает пластику век.

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