Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безалкогольная система "всё включено" может появиться в отелях России
Клава Кока об отношениях с блогером Димой Гордеем: "У меня не было химии"
Экономист Потапенко: внесение новой платёжной системы Kwikpay в список ЦБ ничего не значит
На 16,9% вырос объём торговли между Россией и Белоруссией с начала года
Актриса Дарья Мороз выступила против пошлости в кино
В Индии экстремисты убили двух человек
37-летний Александр Овечкин: "Хочется открыть пиво на завтрак, а не вставать в 7 утра на тренировку"
В Карачаево-Черкесии из российской психбольницы сбежал опасный насильник
Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему забрала дочь из гимнастики

Певица Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластическим операциям

0:58
Шоу-бизнес

На фоне скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым тема пластических операций у знаменитостей стала одной из самых обсуждаемых. Например, певица Юлия Михальчик в беседе с журналистками "МК" заверила, что 38 года еще ни разу не пользовалась услугами пластических хирургов.

Певица Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластическим операциям
Фото: prt scr youtube.com/Яна Чурикова

"Я считаю, что еще не в том возрасте, чтобы делать пластику, но иногда бываю у косметолога. Ботокс делать приходилось, но времени на такие процедуры нет, поэтому я делала месяцев восемь назад, наверное, ну и еще были кое-какие вмешательства", — призналась артистка.

Михальчик отметила, что не видит смысла отрицать то, что все и так видят. Однако сама она никогда не станет об этом распространяться, поскольку считает эту тему достаточно интимной.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что каждые 7-8 лет делает пластику век.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется
Сваха Роза Сябитова рассказала, что Ивлеева участвовала в реалити-шоу ради мести
Ларри Джонсон: прямое участие НАТО в конфликте не поможет ВСУ захватить Крым
В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы
Актриса Дарья Мороз в эффектном образе появилась на презентации онлайн-кинотеатра
Турецкая компания начала производство комплектующих для "АвтоВАЗа" в Татарстане
Ходаковский: ВСУ сменили тактику и решили активизироваться
ТАСС: ночью рядом с аэропортом Жуляны в Киеве прозвучали сильные взрывы
Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается
Обозреватель Telegraph Кемп: ЕС слишком эгоистичен, чтобы принять к себе Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников