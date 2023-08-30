Певица Земфира* и Рената Литвинова удалили друг друга в соцсетях после ссоры

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи в Сети обратили внимание, что певица Земфира* и её лучшая подруга Рената Литвинова отписались друг от друга в социальных сетях. Помимо этого, знаменитости прекратили любое взаимодействие в интернете, хотя раньше постоянно писал друг другу комментарии.

Фото: личный Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Первым сигналом ссоры между Литвиновой и Земфирой* стало отсутствие поздравления Ренаты своей подруги с днем рождения, который был 26 августа. Стоит отметить, что это нетипичное поведение, поскольку все предыдущие годы актриса поздравляла певицу с этим праздником.

Официальных комментариев от звезд не поступало. Однако в поклонники уверены, что причиной могло стать огромное количество скандалов, которые начали преследовать знаменитостей после их эмиграции из России.

Сейчас актриса Рената Литвинова находится в отпуске. Недавно она похвасталась своей фигурой в купальнике.

* - признана Минюстом иноагентом.