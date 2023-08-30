Пользователи в Сети обратили внимание, что певица Земфира* и её лучшая подруга Рената Литвинова отписались друг от друга в социальных сетях. Помимо этого, знаменитости прекратили любое взаимодействие в интернете, хотя раньше постоянно писал друг другу комментарии.
Первым сигналом ссоры между Литвиновой и Земфирой* стало отсутствие поздравления Ренаты своей подруги с днем рождения, который был 26 августа. Стоит отметить, что это нетипичное поведение, поскольку все предыдущие годы актриса поздравляла певицу с этим праздником.
Официальных комментариев от звезд не поступало. Однако в поклонники уверены, что причиной могло стать огромное количество скандалов, которые начали преследовать знаменитостей после их эмиграции из России.
Сейчас актриса Рената Литвинова находится в отпуске. Недавно она похвасталась своей фигурой в купальнике.
* - признана Минюстом иноагентом.
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