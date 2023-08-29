Актриса Рената Литвинова показала стройную фигуру в купальнике в 56 лет

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова редко делиться в соцсетях откровенными снимками. Однако недавно она решила порадовать поклонников фотографиями в купальнике с отдыха.

Фото: личный Telegram-канал Ренаты Литвиновой

Звезда предстала на снимке в черном бикини и солнцезащитных очках. Снимок актриса сделала стоя перед зеркалом, в отражении которого можно увидеть бокал с алкоголем.

"Мой "редкий жанр" — подойди к зеркалу и оцени свое отражение, еще не выпив, — кто ты и как тебе та, что вглядывается в тебя?" — подписала снимок звезда.

В комментариях поклонники начали делать комплименте Ренате. Многие отметили стройную фигуру актрисы, а также то, что она совершенно не выглядит на свой возраст. Напомним, что в январе этого года Литвиновой исполнилось 56 лет.

Ранее актриса поделилась кадрами с Лазурного побережья.

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