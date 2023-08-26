Певица Клава Кока рассказала о своем возлюбленном из шоу "Сердце Клавы"

Звезда лейбла BlackStar Клава Кока призналась, что два года не была в отношениях и успела соскучиться по чувству влюбленности. Ее слова приводит издание StarHit.
Она отметила, что изначально затея искать возлюбленного на глазах у всех показалась ей абсурдной. Но затем она поняла, что встретить любовь можно где угодно, а у нее уже очень давно не было романтики и приятных эмоций, связанных с влюбленностью.
"Поэтому я решила попробовать. У меня не было отношений два года, мне хотелось окунуться в море чувств, любви и искренности", — отметила Кока.
Певица уже опубликовала совместный отдых с возлюбленным в Грузии, однако лицо молодого человека она тщательно скрывает.
"Я скучала по бабочкам в животе и мечтала взаимно влюбиться! И вот с одним из участников проекта у нас все сложилось. Сейчас мы наслаждаемся друг другом и кайфуем в моменте", — заявила артистка.
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