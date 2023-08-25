Актер Никита Ефремов публично проявил нежность к новой возлюбленной

Актер Никита Ефремов недолго был завидным холостяком, недавно он представил публике свою новую возлюбленную — художницу Ольгу Шурыгину. Она занимается тем, что создает инсталляции в России и Узбекистане.
Сам Никита признается, что нашел в ней то, что давно искал в женщинах — талант, доброту, красоту, нежность, мудрость и открытость.
В "сторис" запрещенной в РФ соцсети Instagram он поделился совместным роликом с Шурыгиной из лифта, где публично проявил всю нежность к новой возлюбленной.
Впервые вместе с Ольгой Никита Ефремов появился на открытии фестиваля короткометражного кино "Короче". Он держал свою спутницу за руку и обнимал за талию, чем открыто демонстрировал свои чувства.
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