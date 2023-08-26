Певица Бритни Спирс наняла домашнего медика

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс наняла медика, который будет следить за ее здоровьем, пишет издание TMZ.

Фото: Личный аккаунт Бритни Спирс в Instagram

По словам источников, знакомых с ситуацией, Бритни наняла для работы в доме двух человек — один из них врач.

Он должен будет следить за тем, чтобы она пила свои лекарства согласно графику. К тому же в круг его обязанностей будут входить и другие задачи, связанные со здоровьем артистки.

Правозащитник Мэт Розенгаст и менеджер Кей Хадсон также продолжают трудиться, они следят за тем, что исполнительница не забрасывала музыку и соблюдала режим дня.

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