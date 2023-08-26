Певица Бритни Спирс наняла домашнего медика

Певица Бритни Спирс наняла медика, который будет следить за ее здоровьем, пишет издание TMZ.
По словам источников, знакомых с ситуацией, Бритни наняла для работы в доме двух человек — один из них врач.
Он должен будет следить за тем, чтобы она пила свои лекарства согласно графику. К тому же в круг его обязанностей будут входить и другие задачи, связанные со здоровьем артистки.
Правозащитник Мэт Розенгаст и менеджер Кей Хадсон также продолжают трудиться, они следят за тем, что исполнительница не забрасывала музыку и соблюдала режим дня.
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