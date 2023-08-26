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Свадьба Риты Дакоты на Бали оказалась на грани срыва

1:15
Шоу-бизнес

Исполнительница Рита Дакота в конце мая вышла замуж во второй раз, за режиссера и клипмейкера Федора Белогая. Тогда они решили отказаться от торжественной церемонии и просто расписались в спортивных костюмах.

Свадьба Риты Дакоты на Бали оказалась на грани срыва
Фото: prt scr youtube.com/вМесте

Однако сейчас супруги решили сыграть сразу несколько свадеб. Одна из них будет проходить в любимом месте звездной пары — на острове Бали, где они проводят большую часть своей жизни.

В личном блоге певица призналась, что мероприятие может быть сорвано, так как служба доставку прислала ей вместе свадебного платья другую коробку.

"На свадьбу вылетать завтра… Платья нет. Занавес… сказать что я "расстроена" или "слегка огорчена"?" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены), — заявила Рита.

При этом она выразила надежду, что ситуация разрушится сама собой. По ее словам, она будет счастлива даже завернувшись в занавеску, так как выходит замуж за лучшего человека в мире на любимом острове в окружении близких и родных людей.

Ранее бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский раскрыл некоторые подробности расставания с певицей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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