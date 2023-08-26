Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян, ставшие родителями в этом году, отметили первую годовщину свадьбы. Они поздравили друг друга в соцсетях.
Особый восторг вызвал у подписчиков пост молодой мамы, которая сопроводила поздравления архивными фотоснимками со свадьбы, которые показала впервые. И хотя пара не любит выставлять личное на всеобщее обозрение, иногда они обмениваются разными посланиями.
"С годовщиной нас, родной. Любимый мой Паша. Спасибо тебе за этот незабываемый год. Я тебя безумно люблю", — написала Зепюр.
Звездные супруги не стали рассказывать, как решили отметить свой первый семейный праздник.
Ранее подписчики пришли в восторг от внешности тещи Павла Прилучного.
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