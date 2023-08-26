Актер Павел Прилучный и Зепюр Брутян отметили первую годовщину свадьбы

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян, ставшие родителями в этом году, отметили первую годовщину свадьбы. Они поздравили друг друга в соцсетях.

Фото: Личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм

Особый восторг вызвал у подписчиков пост молодой мамы, которая сопроводила поздравления архивными фотоснимками со свадьбы, которые показала впервые. И хотя пара не любит выставлять личное на всеобщее обозрение, иногда они обмениваются разными посланиями.

"С годовщиной нас, родной. Любимый мой Паша. Спасибо тебе за этот незабываемый год. Я тебя безумно люблю", — написала Зепюр.

Звездные супруги не стали рассказывать, как решили отметить свой первый семейный праздник.

Ранее подписчики пришли в восторг от внешности тещи Павла Прилучного.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.