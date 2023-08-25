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Актриса Наталья Бочкарева раскрыла детали сюжета нового сезона "Счастливы вместе"

1:09
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая Дашу Букину в ситкоме "Счастливы вместе", рассказала, что будет в продолжении сериала. Деталями она поделилась в беседе с журналистами Super.ru.

Актриса Наталья Бочкарева раскрыла детали сюжета нового сезона "Счастливы вместе"
Фото: prt scr youtube.com/POPCAKE

По ее словам, многое изменится, как минимум, будет показано нынешнее время с современными проблемами.

"Безусловно, я думаю, что это будут Букины в наши дни, то есть, в современное время, и все, что в нашей жизни происходило, происходит, конечно же, будет об этом рассказано", — сказала актриса.

Бочкарева легко согласилась сняться в продолжении, так как не считает себя заложницей одной роли. Образ Даши Букиной ей нравится, она уверена, что может раскрыть его с разных сторон.

"У меня нет ничего против Даши Букиной. Я не устала от этого образа, и я не считаю себя его заложником. В тех фильмах, что я хотела сняться, я снялась", — поделилась артистка.

Она также приоткрыла завесу и призналась, что знаменитых рыжих волос у Даши Букиной уже не будет, потому что ее героиня идет в ногу со временем.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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