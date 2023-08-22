Журналистка Ксения Собчак показала отдыхающего в Монако сына Газманова

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале обратила внимание на снимок младшего сына Олега Газманова, который проводит свой отдых в Монако. Телеведущая отметила, что подобный досуг выглядит странным для наследника одного из главных патриотов в России.

Фото: prt scr youtube.com/Олег Газманов

У Газманова трое детей. Старший и самый известный наследник появился в первом браке артиста, сейчас Родиону 42 года. Младшая дочь Марианна, которой в этом году исполниться 19 лет, от нынешней супруги.

Кроме того, у певца есть 25-летний пасынок Филипп. Молодой человек взял фамилию певца после того, как его мать Марина Муравьева развелась с Вячеславом Мавроди и вышла замуж за музыканта. Тогда Филиппу было всего пять лет.

Ксения Собчак в соцсетях обратила внимание на пасынка Газманова, отметив, что отдых на Лазурном Побережье не соответствует образу его отца-патриота. По ее словам, Филипп тратит деньги не там, где надо, и подставляет своего отца.

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