Актер Марк Богатырев показал редкие кадры с подросшим сыном от Арнтгольц

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц Данила родился два года назад. Звездные родители не особо любят делиться с публикой жизнью наследника. Однако в последнее время в их личных блогах Данила появляется с завидной частотой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Татьяны Арнтгольц

Так, Марк показал в социальных сетях, как они с Даней катаются вместе на велосипеде. Поклонники артиста пришли в восторг от внешности мальчика — по их словам, он "копия папы с мамиными глазами".

Судя по тем кадрам, что выложил Марк, Данила растет очаровательным и веселым ребенком, который совсем не стесняется камеры.

В одном из редких интервью Марк Богатырев рассказывал, что рождения сына стало для него божьим подарком. Он обожает проводить время с наследником и уделяет ему каждую свободную минуту.

Ранее актер Иван Жидков рассказал, что 13-летня дочь от брака с Татьяной Арнтгольц переехала жить к нему.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.