Актер Иван Жидков рассказал о переезде дочери от бывшей жены Татьяны Арнтгольц

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Иван Жидков рассказал, что 13-летня дочь от брака с Татьяной Арнтгольц переехала жить к нему. По его словам, это самостоятельное решение девочки.

Фото: youtube.com

39-летний артист рассказал в беседе с "Экспресс газетой", что после развода Маша осталась жить с Арнтгольц, однако сейчас живет вместе с ним и его новой возлюбленной Марией Холод.

"Сама так решила — переходный возраст. О всех ее любовях, молодых людях выслушиваю. И если ей это надо, что-то по-дружески советую", — сообщил актер.

По словам Жидкова, девочка смогла найти общий язык с его нынешней возлюбленной. Во многом на это повлияло то, что между ними разница всего в 9 лет. При этом самого актера не смущает, что Мария сильно моложе его.

"Мы вместе — и нам хорошо. А если меня и 92-летнего Ивана Краско сравнить, то у него с молоденькими возлюбленными получаются совсем короткие браки и проблемы с их родственниками", — поделился Иван.

Напомним, что Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков узаконили свои отношения в 2008 году, а через год у них родилась дочь. В 2013 году пара официально развелась. Сейчас актриса замужем за своим коллегой Марком Богатыревым, от которого родила в 2021 году мальчика Данилу.

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