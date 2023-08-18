Актриса Анна Хилькевич опровергла новость о возможной беременности

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич отправилась на день рождения подруги певицы Нюши в корсете и джинсах, которые выгодно подчеркивали округлившийся живот звезды. Журналисты super.ru решили уточнить у артистки, правда ли она ожидает пополнения в семье.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Любопытно, что незадолго до этого актриса выложила пост в личном блоге с дня рождения дочери Маши и загадочно написала: "Кстати, на фото нас пятеро. Заметили?". Подписчики решили, что она таким образом намекает на ожидание еще одного малыша.

Но, как оказалось, речь шла совсем не об этом. В беседе с журналистами артистка отметила, что "округлившийся живот" — лишь результат простого человеческого отдыха с друзьями.

"Я сама виновата. Сказала мужу, что корсет можно не затягивать до конца. Я же не знала, что меня снимают. Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения", — заявила Хилькевич.

Актриса отметила, что артисты такие же люди, поэтому у них также есть "неудачные ракурсы" и они не могут постоянно втягивать живот.

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