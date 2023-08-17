Актрису Анджелину Джоли после засняли после похудения до 40 килограммов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская актриса Анджелина Джоли очень тяжело переживает судебные разбирательства со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Об этом свидетельствует физическое состояние звезды, которую недавно засняли Лос-Анджелесе.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анджелины Джоли

Папарацци сфотографировали многодетную мать в аэропорту, которая была одета во все черное. Образ звезды состояли из черных брюк, очков такого же цвета и кашемирового пальто. Журналисты обратили внимание, что верхняя одежда знаменитости не соответствовала жаркой погоде.

Поклонники предположили, что из-за стремительного похудения на фоне стресса актриса начала постоянно испытывать чувство холода. Сейчас вес Анджелины Джоли колеблется от 40 до 45 кг при росте 169 см.

Ранее российская актриса Юлия Меньшова выразила поддержку Брэду Питту после судебного разбирательства с Джоли.

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