Садальский высказался о нападках Талызиной на Пугачёву и Ахеджакову

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Станислав Садальский прокомментировал интервью Валентины Талызиной, в котором она раскритиковала Аллу Пугачёву, Лию Ахеджакову и Барбару Брыльску.

Фото: Фото взято из Инстаграма Максима Галкина

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что в Талызиной говорит обида.

"Все они у неё плохие, все её не любили, все завидовали. Обида прям рвется из экрана", — написал актёр в своём "Живом журнале".

Садальский скептически отнёсся к заявлению Талызиной о том, что отца Пугачёвой звали не Борис, а Борух, так как, по его словам, во все фронтовых документах стоит имя Борис Михайлович Пугачёв.

"Но, даже, если бы он был Борух, что с того, где сенсация?" — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Садальский заявил, что у Талызиной "каша в голове".

"Лучше бы "Трамвайчик тронется" спела. Так же фальшиво, как подпевала в фильме Пугачёвой. Мы бы посмеялись", — написал артист.

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Валентина Талызина: Ахеджакова, Брыльска, Зеленский и Гордон /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ