Валентина Талызина: Пугачёва и Ахеджакова предали родителей и страну

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда народные кумиры — певица Алла Пугачёва и актриса Лия Ахеджакова бессовестно поступили по отношению к своим родителям и собственной стране, где они родились.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Валентины Талызиной

Об этом сообщила известная советская и российская актриса Валентина Талызина.

Во-первых, они взяли себе в отчества чужие имена, а совсем не собственных отцов. Вместо "Боруховна" Пугачёва стала "Борисовна", а Ахеджакова вместо родного отчества отца по имени Нахим взяла отчество Меджуновна. И это для того, "чтобы не говорили про неё ничего".

Также она отметила, что всех несогласных с СВО знаменитостей, покинувших РФ и критикующих русских, всегда будет преследовать мучительная ностальгия по стране.

"Они не знают одного чувства, которое есть у человека. Такое тайное-тайное чувство. Оно, как червяк, будет есть человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где они родились и всегда доказывать себе, что они правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда", — в эфире интернет-канала "Эмпатия Манучи" сказала Валентина Илларионовна.

Ранее она рассказывала, что русофобка из Польши Барбара Брыльска торговала на "Мосфильме" нижним бельём.

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