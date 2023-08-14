Некогда народные кумиры — певица Алла Пугачёва и актриса Лия Ахеджакова бессовестно поступили по отношению к своим родителям и собственной стране, где они родились.
Об этом сообщила известная советская и российская актриса Валентина Талызина.
Во-первых, они взяли себе в отчества чужие имена, а совсем не собственных отцов. Вместо "Боруховна" Пугачёва стала "Борисовна", а Ахеджакова вместо родного отчества отца по имени Нахим взяла отчество Меджуновна. И это для того, "чтобы не говорили про неё ничего".
Также она отметила, что всех несогласных с СВО знаменитостей, покинувших РФ и критикующих русских, всегда будет преследовать мучительная ностальгия по стране.
"Они не знают одного чувства, которое есть у человека. Такое тайное-тайное чувство. Оно, как червяк, будет есть человека. Это ностальгия. Они всегда будут помнить, где они родились и всегда доказывать себе, что они правильно сделали, что уехали. И не докажут никогда", — в эфире интернет-канала "Эмпатия Манучи" сказала Валентина Илларионовна.
Ранее она рассказывала, что русофобка из Польши Барбара Брыльска торговала на "Мосфильме" нижним бельём.
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