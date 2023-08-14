Польская актриса Барбара Брыльска, ставшая знаменитой в СССР, а недавно заявившая, что "россияне живут в дерьме", привозила в Москву сумки с лифчиками и трусами.
Этими вещами она "барыжила" на "Мосфильме", в эфире интернет-канала "Эмпатия Манучи" рассказывает известная советская и российская актриса Валентина Талызина.
По её словам, на вырученные деньги полька приобретала в комиссионках картины русских художников.
"Поляки — очень торговые люди. Она приезжала, привозила лифчики, трусики, резиночками которые. Одна ассистентка это всё продавала на "Мосфильме". Я не покупала почему-то принципиально. Выручала она деньги за эту всю продажу, а потом ехала в комиссионный магазин и покупала картины русских художников", — говорит знаменитость.
Всё это она увозила в Польшу, и, по всей вероятности, бизнес был замечательный, поскольку она очень много потом приезжала в Советский Союз.
Валентина Илларионовна рассказывает, что зарабатывала Брыльска в те времена действительно много.
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