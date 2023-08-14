Талызина: русофобка Барбара Брыльска торговала на "Мосфильме" трусами и лифчиками

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Польская актриса Барбара Брыльска, ставшая знаменитой в СССР, а недавно заявившая, что "россияне живут в дерьме", привозила в Москву сумки с лифчиками и трусами.

Фото: utro-novosti.ru

Этими вещами она "барыжила" на "Мосфильме", в эфире интернет-канала "Эмпатия Манучи" рассказывает известная советская и российская актриса Валентина Талызина.

По её словам, на вырученные деньги полька приобретала в комиссионках картины русских художников.

"Поляки — очень торговые люди. Она приезжала, привозила лифчики, трусики, резиночками которые. Одна ассистентка это всё продавала на "Мосфильме". Я не покупала почему-то принципиально. Выручала она деньги за эту всю продажу, а потом ехала в комиссионный магазин и покупала картины русских художников", — говорит знаменитость.

Всё это она увозила в Польшу, и, по всей вероятности, бизнес был замечательный, поскольку она очень много потом приезжала в Советский Союз.

Валентина Илларионовна рассказывает, что зарабатывала Брыльска в те времена действительно много.

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