Продюсер Павел Рудченко рассказал о возможном возвращении в Россию Анны Нетребко

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Анна Нетребко после скандала с "Метрополитен-оперой" и попадания в санкционные списки задумалась над возращением в Россию. В СМИ сообщают, что звезда планирует совершить тайный визит на Родину.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анны Нетребко

Продюсер Павел Рудченко считает, что сейчас артистка занимается "прощупыванием почвы", чтобы оценить возможность жить и работать в России. Промоутер считает, что российская публика не захочет принять Нетребко обратно и первый же концерт оперной дивы обернется провалом.

"Вряд ли это все закончится концертом. Скорее всего, это будет попытка втихаря прощупать почву, то есть реакцию на ее возвращение. Я думаю, что волна негодования поднимется. Еще свежи раны, нанесенные подобные артистами", — поделился своим мнением продюсер.

Судя по всему, у Анны Нетребко начали заканчиваться деньги и поэтому она ищет любые способы их достать. Ранее стало известно, что певица подала в суд на "Метрополитен-оперу" — звезда требует с тетра 360 тысяч долларов моральной компенсации.

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