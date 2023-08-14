Оперная певица Анна Нетребко после скандала с "Метрополитен-оперой" и попадания в санкционные списки задумалась над возращением в Россию. В СМИ сообщают, что звезда планирует совершить тайный визит на Родину.
Продюсер Павел Рудченко считает, что сейчас артистка занимается "прощупыванием почвы", чтобы оценить возможность жить и работать в России. Промоутер считает, что российская публика не захочет принять Нетребко обратно и первый же концерт оперной дивы обернется провалом.
"Вряд ли это все закончится концертом. Скорее всего, это будет попытка втихаря прощупать почву, то есть реакцию на ее возвращение. Я думаю, что волна негодования поднимется. Еще свежи раны, нанесенные подобные артистами", — поделился своим мнением продюсер.
Судя по всему, у Анны Нетребко начали заканчиваться деньги и поэтому она ищет любые способы их достать. Ранее стало известно, что певица подала в суд на "Метрополитен-оперу" — звезда требует с тетра 360 тысяч долларов моральной компенсации.
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