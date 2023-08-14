Актриса Валентина Талызина рассказала правду о национальности Аллы Пугачевой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФР Валентина Талызина стала новой гостьей в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". В интервью журналисту Вячеславу Манучарову актриса прокомментировала решение отечественных звезд покинуть Россию. В частности, артистка высказалась про Аллу Пугачеву, которая осудила спецоперацию на Украине и сбежала в Израиль вслед за мужем-иноагентом.

Фото: youtube.com

Талызина напомнила об одном факте в биографии Примадонны, который многие забыли или не знали. По ее словам, настоящее отчество певицы другое.

"У Пугачевой папку звали Борух. А она — не холопка и не раба. Переименовала папку в Бориску. Бориска — славянское имя. А? Русской захотела быть!" — произнесла актриса.

Сама 88-летняя Валентина Талызина считает действия российских властей полностью оправданными. По ее словам, президент России Владимир Путин сделал все правильно.

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