Блогер Федор Белогай опроверг звание альфонса

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты Риты Дакоты считают, что ее новый муж блогер и клипмейкер Федор Белогай встречается с певицей только из-за ее популярности и денег. Супругу артистки надоели эти слухи, поэтому он решил объяснить, кто зарабатывает в их семье.

Фото: соцсети

По словам Белогая, он зарабатывает достаточно, чтобы полностью содержать семью одному. Он считает, что каждый мужчина должен стремиться к тому, чтобы его возлюбленной не пришлось работать.

"Сейчас я полностью нас обеспечиваю, она продолжает писать песни и не отказалась от музыки. Женщина меня заряжает своей верой в меня, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор", — заявил Федор в своем Telegram-канале.

Супруг Риты Дакоты также подчеркнул, что мужчины не обязаны полностью содержать женщин. Однако, по его мнению, это одно из важных условий для счастливых и прочных отношений.

Напомним, что недавно певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай обвенчались в Грузии. Артистка возмутила поклонников слишком откровенным платьем, в котором она пришла в православный храм.

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