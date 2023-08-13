Певец Леонид Агутин уже несколько лет не виделся со своей 27-летней дочерью

1:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первая дочь популярного исполнителя Леонида Агутина Полина родилась в 1996 году от балерины Марии Воробьевой. Вторая наследница Елизавета появилась на свет в 1999 году от супруги Анжелики Варум.

Фото: youtube.com

Обе девушки живут заграницей. Полина проживает во Франции, а Елизавета — в США. В свежем интервью для YouTube-канала "Стрелец-молодец" Агутин признался, что не виделся со старшей дочерью уже несколько лет. Сначала случилась пандемия коронавируса, а затем начались сложности с перелетом в Европу. Но при этом разлука никак не влияет на отношения отца и дочери. Впрочем, встречаться с младшей наследницей часто тоже не получается.

Также Леонид рассказал, что детство Елизавета провела у бабушки с дедушкой по материнской линии, поэтому девушка часто обижалась на отца с матерью. Ей хотелось, чтобы звездные родители проводили с ней больше времени. Но Агутин смог убедить дочь в том, что все, что у нее есть, они смогли ей дать, так как много работали.

Сейчас Агутин восхищается своими дочерьми. Так, Полина говорит на семи языках, а у Елизаветы в США своя рок-группа.

"Когда она мне показала в 12 лет свою первую песню…Одному, мы закрылись в комнате, она показывала, я слушал, никто не слышал. Я выхожу. Мама: "Ну что?". Я говорю: "Все, мать, мы попали. С этой иглы она уже не соскочит".

Ранее стало известно, что Анжелика Варум пропустила юбилейный концерт своего супруга в Москве.

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