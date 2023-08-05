Пресс-секретарь Анжелики Варум Ольга Борхес-Яровая объяснила, из-за какой болезни певица не смогла посетить юбилейный концерт мужа Леонида Агутина.
По словам представителя Варум, причин для волнений у её поклонников нет, так как артистка подхватила обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Она была простужена, у неё болело горло и "подсел" голос, поэтому выступить не смогла, пишет BlITZ+.
Напомним, недавно Агутин отметил своё 55-летие масштабным концертом на стадионе "Динамо". Он пояснил, что Анжелика спеть не смогла, так как заболела "несовместимо с концертом".
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