Директор Лады Дэнс Сергей Пуговкин назвал нездоровым интересом появление фото певицы из больницы

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня в Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс из больницы после дорожно-транспортного происшествия. На кадрах у неё перебинтована голова, на лице порезы.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Лады Дэнс

У публики возник вопрос относительно того, почему певица снялась в таком виде. Выяснилось, что съёмку артистка не делала. Фото было снято тайно кем-то, кто находился в больнице. Об этом "МК" сообщил директор Сергей Пудовкин.

"Ночью мне прислали ссылку на эти фотографии в Сети. Не знаю, кто это сделал — буду разбираться. Видимо, это кто-то из людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение", — поделился он.

Пудовкин признался, что ситуация не очень приятная, потому что к ней проявляют нездоровый интерес.

"Мы, конечно, не хотели публиковать эти фотографии, а сделать официальный комментарий от неё, но сейчас нет возможности это осуществить с точки зрения здоровья", — отметил директор певицы.

Он надеется, что в ближайшее время Лада Дэнс сможет дать комментарии. Пудовкин подчёркивает, что сейчас важно устранить тяжёлые последствия для её здоровья.

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