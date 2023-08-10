Сегодня в Сети появились первые фотографии певицы Лады Дэнс из больницы после дорожно-транспортного происшествия. На кадрах у неё перебинтована голова, на лице порезы.
У публики возник вопрос относительно того, почему певица снялась в таком виде. Выяснилось, что съёмку артистка не делала. Фото было снято тайно кем-то, кто находился в больнице. Об этом "МК" сообщил директор Сергей Пудовкин.
"Ночью мне прислали ссылку на эти фотографии в Сети. Не знаю, кто это сделал — буду разбираться. Видимо, это кто-то из людей, которые имеют доступ в лечебное учреждение", — поделился он.
Пудовкин признался, что ситуация не очень приятная, потому что к ней проявляют нездоровый интерес.
"Мы, конечно, не хотели публиковать эти фотографии, а сделать официальный комментарий от неё, но сейчас нет возможности это осуществить с точки зрения здоровья", — отметил директор певицы.
Он надеется, что в ближайшее время Лада Дэнс сможет дать комментарии. Пудовкин подчёркивает, что сейчас важно устранить тяжёлые последствия для её здоровья.
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