Специалисты занимаются косметическими проблемами на лице Лады Дэнс, которая находится в больнице после ДТП. Об этом рассказал её директор Сергей Пудовкин.
Он отметил важность исключения тяжёлых последствий аварии. Певице требуется пройти реабилитацию.
В беседе с Телеканалом "360" Пудовкин сообщил, что вскоре артистка сможет записать видеообращение и рассказать о состоянии здоровья.
"Как только будет официальное видео — пришлю. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими", — поделился директор.
Он отметил, что певице проводятся все необходимые процедуры.
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