40-летняя Анна Седокова рассказала о сексе с мужем-баскетболистом Янисом Тиммой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова, певица и бывшая участница группы "ВИА Гра", всегда сохраняла свой образ сексуальной женщины на протяжении своей музыкальной карьеры. Она известна своей откровенностью как на сцене, так и в жизни. В свежем выпуске шоу "Шоу Воли" Анна рассказала много откровенных деталей, включая пикантные подробности из своей интимной жизни.

Фото: rspp-centre.com

Она поделилась информацией о продолжительности своих сексуальных отношений с ее мужем-баскетболистом Янисом Тиммом. В ответ на вопрос ведущего комика Павла Воли, 40-летняя Анна шокировала его, утверждая, что иногда их секс может продолжаться 2 часа, а иногда даже весь день. Она также поделилась секретом, говоря, что удовольствие женщины в сексе зависит от расслабления, которое требует времени.

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