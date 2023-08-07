Анна Седокова, певица и бывшая участница группы "ВИА Гра", всегда сохраняла свой образ сексуальной женщины на протяжении своей музыкальной карьеры. Она известна своей откровенностью как на сцене, так и в жизни. В свежем выпуске шоу "Шоу Воли" Анна рассказала много откровенных деталей, включая пикантные подробности из своей интимной жизни.
Она поделилась информацией о продолжительности своих сексуальных отношений с ее мужем-баскетболистом Янисом Тиммом. В ответ на вопрос ведущего комика Павла Воли, 40-летняя Анна шокировала его, утверждая, что иногда их секс может продолжаться 2 часа, а иногда даже весь день. Она также поделилась секретом, говоря, что удовольствие женщины в сексе зависит от расслабления, которое требует времени.
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