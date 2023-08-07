Актёр Александр Пашутин рассказал, что Аллу Пугачёву больше не зовут в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Александр Пашутин сыграл более 200 ролей в кино. Среди фильмов "Хождение по мукам", "Гардемарины, вперёд!", "Премия" и другие. Он был приглашён на II Вятский открытый Фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах", который 6 августа стартовал в Кирове. Артист прокомментировал действия Аллы Пугачёвой, которая покинула РФ.

Фото: 7days.ru

Артистка приняла участие в фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пашутин отметил, что Примадонну не зовут в Россию на мероприятия, как сообщает сайт aif.ru.

"Вот теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой идиотки-русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачёва не ожидала, что Россия легко проживет и без неё", — охарактеризовал Пашутин певицу.

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Пугачёва в Юрмале