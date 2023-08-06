Певица Анна Калашникова винит экстрасенсов в смерти мужа Натали

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артистка Анна Калашникова хорошо общалась с певицей Натали. По ее словам, в последнее время исполнительница сильно изменилась. Калашникова считает, что это произошло под влиянием экстрасенсов.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анны Калашниковой

Анна Калашникова рассказала, что Натали в последнее время увлеклась эзотерикой. Она платила большие деньги различным экстрасенсам, замкнулась в себе и перестала выходить в люди. Певица задается вопросом, почему люди, которые занимаются предвидением будущего, не смогли предупредить ее подругу о трагедии с мужем.

"Как Натали упустила эту ситуацию из-под контроля? Ему нужны были помощь, тепло и забота. На мой взгляд, не на должном уровне была проведена постковидная реабилитация", – рассуждает Анна Калашникова.

Калашникова считает, что Натали попала в сети шарлатанов, которые и помешали ей спасти от депрессии мужа певицы Александра Рудина.

Певица Натали похоронила супруга Александра Рудина. Они прожили вместе почти 33 года. Брат певицы рассказал о последних днях ее мужа.

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