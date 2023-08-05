Актриса Наталия Аринбасарова восхитилась физической формой Дмитрия Нагиева

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова в интервью порталу NEWS.ru рассказала о встрече с Дмитрием Нагиевым. По словам артистки, она пришла в восторг от физической формы своего коллеги.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Дмитрия Нагиева

Бывшая супруга Андрея Кончаловского и Дмитрий Нагиев совместно снимались в картине "Мой папа — вождь". По словам актрисы, во время съемок она прочувствовала сильную энергетику 56-летнего шоумена.

"Он, конечно, находится в потрясающей физической форме в свои 56 лет. Сильный, красиво бегает и делает все трюки сам: прыжки, приемчики. Вообще он прекрасный актер", — призналась актриса.

Аринбасарова также вспомнила, что в первый день съемок поздоровалась с Нагиевым, однако тот уже был в сценическом образе, поэтому лишь посмотрел пронзительным взглядом на актрису. Артистка призналась, что после этого побаивалась своего коллегу.

Ранее появились слухи о возможной эмиграции Дмитрия Нагиева.

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