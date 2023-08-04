Телеканал TНT объявил актёрский состав для ремейка турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главные роли в российском ремейке турецкого сериала "Постучись в мою дверь" сыграют актеры Никита Волков и Лиана Гриба, сообщает телеканал ТНТ.

Фото: kino-teatr .ru

Планируется, что сериал выйдет в эфир на телеканале ТНТ, а также на видеосервисах "Премьер" и "Окко". Производством занимается кинокомпания "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром "Окко".

Оригинал сериала впервые вышел в Турции в 2020 году.

Лиана Гриба, которая сыграет подругу Сергея, Сашу, ранее появлялась в проектах "Монастырь" (18+) и "Триггер" (18+).

Ранее мы писали, что трейлер второго сезона сериала "Локи" набрал 80 млн просмотров на различных интернет-площадках.

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