Трейлер второго сезона "Локи" собрал 80 млн просмотров

1:38 Your browser does not support the audio element. Культура

По информации от Deadline, трейлер второго сезона сериала "Локи" побил все рекорды среди дебютных роликов на платформе Disney+, собрав на различных интернет-площадках 80 миллионов просмотров. Уже в первые дни с момента появления ролик вызвал настоящий ажиотаж.

Фото: i.ytimg. com/vi/9juEmJK0JP8/maxresdefault.jpg

Первый сезон проекта остается самым популярным сериалом от Marvel Studios на платформе стримингового сервиса Disney+. Это подтверждается огромным количеством преданных поклонников, которые до сих пор возвращаются к просмотру этого захватывающего исторического шоу снова и снова.

Также стоит отметить, что трейлер второго сезона "Локи" побил рекорды и на YouTube. На официальном канале Disney+ ролик набрал уже более 10 миллионов просмотров.

Во втором сезоне "Локи" зрителей ждут захватывающие события и невероятные приключения. Главные герои, Локи (Том Хиддлстон) и агент Мобиус (Оуэн Уилсон), столкнутся с новой версией Канга (Джонатан Мейджорс) — могущественного владыки времени. В этом противостоянии им предстоит пройти через невероятные испытания и пережить опасности, которые находятся далеко за пределами их воображения.

Кроме того, на пути героев окажутся как старые знакомые, так и новые союзники, готовые помочь им в борьбе с неизбежным злом. Этот сезон обещает быть ещё более захватывающим и полным неожиданных поворотов.

Премьера второго сезона назначена на 6 октября.

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