Актер Алексей Серебряков удивил поклонников неопрятным внешним видом

Накануне в Москве прошла премьера фильма "Баба Яга спасает мир". Среди множества именитых звезд был замечен актер Алесей Серебряков, который появился там вместе с внучкой. В Сети обратили внимание на неопрятный вид знаменитости.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алексея Серебрякова

Алексей пришел на премьеру картины сильно помятым. Его пиджак, брюки, футболка и даже лицо выглядели очень неопрятно. В Сети даже предположили, что актер вновь запил и появился на мероприятии после "ночных приключений".

Стоит отметить, что Серебрякова никак не смущал его внешний вид. Актер позировал и улыбался фотографам светского мероприятия.

Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Алексей Серебряков расплакался, рассказывая историю девочки и Горловки.

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