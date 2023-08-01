Накануне в Москве прошла премьера фильма "Баба Яга спасает мир". Среди множества именитых звезд был замечен актер Алесей Серебряков, который появился там вместе с внучкой. В Сети обратили внимание на неопрятный вид знаменитости.
Алексей пришел на премьеру картины сильно помятым. Его пиджак, брюки, футболка и даже лицо выглядели очень неопрятно. В Сети даже предположили, что актер вновь запил и появился на мероприятии после "ночных приключений".
Стоит отметить, что Серебрякова никак не смущал его внешний вид. Актер позировал и улыбался фотографам светского мероприятия.
Ранее в Сети появилось видео, на котором актер Алексей Серебряков расплакался, рассказывая историю девочки и Горловки.
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