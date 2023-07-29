Телеведущая Светлана Бондарчук готовится повторно сыграть свадьбу с Сергеем Харченко

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Светлана Бондарчук три года назад вышла замуж на Сергея Харченко. Тогда пара устроила в Москве бурное торжество. Однако пара планирует повторить этот праздник, но уже в Санкт-Петербурге.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Светланы Бондарчук

Причиной такого необычного решения стало то, что для супруга Светланы Санкт-Петербург является особенным городом. Поэтому свадьба будет сыграна на берегах Невы. Возлюбленные даже договорились о дате – 15 августа 2024 года. В этот день они будут отмечать четвертую годовщину совместной жизни.

Напомним, что Сергей Харченко стал вторым мужем для Светланы. До этого она 25 лет встречалась с Федором Бондарчуком.

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