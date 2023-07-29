Певица Анна Седокова спустя неделю узнала о переломе ноги в двух местах

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анна Седокова неделю назад прямо перед самым выходом на сцену неудачно упала. Тогда исполнительница не придала внимания этому происшествию, несмотря на сильную боль.

Артистка призналась, что все это время она продолжала работать, поскольку надеялась, что у нее просто ушиб или сильное растяжение. Однако спустя время нога сильно опухла. Анна решила обратиться к врачу, который выдал ей неутешительный диагноз.

"Была у доктора. Он сказал, что срочно нужно костыли и сапог. У меня компрессионный перелом в двух местах", — сообщила Анна.

Седокова также поделилась негодованием, поскольку ей три недели придется ходить на костылях. По ее словам, это не совместимо с ее образом жизни, в котором есть маленький сын, а также большое количество работы.

Звезда обратилась к поклонникам, чтобы они посоветовали физиотерапевта, который сможет очень быстро поставить ее на ноги.

Ранее певица пожаловалась, что на протяжении всей жизни борется с крапивницей.

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