Певица Ханна опубликовала обнаженное фото из кровати

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ханна опубликовала в соцсетях снимок, на котором она полностью голая лежит в кровати. Как сообщается сама звезда, она только вернулась в Москву из отпуска.

Фото: соцсети

"Я дома", — коротко подписала откровенный снимок певица.

На снимке 32-летняя артистка позирует полностью обнаженной, прикрыв интимные места одеялом. Известно, что до этого певица с семьей отдыхала на Мальдивах, поэтому она была рада оказаться дома в родной кровати.

Напомним, что певица Ханна замужем за директором музыкального лэйбла Black Star Пашу. В браке у пары родились две девочки — Адриана и Камилла. Младшая родилась в феврале этого года.

Ранее своей подтянутой фигурой решила похвастаться телеведущая Лера Кудрявцева. Она опубликовала видео, в котором ныряет в бассейн полностью голой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.