Откровенные фото девушки Тимати шокировали подписчиков

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Девушкам Тимати часто приходится сталкиваться с критикой со стороны аудитории. Они не только не могут избавиться от статуса "подруга рэпера", но и должны соответствовать определённым ожиданиям.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvKsLDlObXm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Поклонники рэпера и предпринимателя Тимати (Тимур Юнусов) тщательно изучают каждую новую публикацию его новых пассий. Недавно на прицеле оказалась Валентина Иванова, нынешняя спутница Тимура.

Super.ru пишет, что на свежих фото в своих соцсетях Валентина провокационно позирует у бильярдного стола. Её наряд, состоящий из чёрного микробикини и белой рубашки, вызвал неодобрение у подписчиков. Некоторые были шокированы, а другие раскритиковали её одежду и позы.

"Она когда-нибудь оденется?" и "Губы слишком большие, позы нелепые", — пишут в комментариях.

Кто-то даже сравнил Валентину с предыдущей возлюбленной Тимати, моделью Анастасией Решетовой, отдавая предпочтение последней.

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