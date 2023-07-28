После шокирующих откровений певицы Славы о шрамах на груди, которые ей оставил хирург Тимур Хайдаров, начали вскрываться другие неприятные подробности про этого специалиста. Защищать честь пластического хирурга вызвался звездный адвокат Александр Добровинский.
"Деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит", — заявил правозащитник.
Юрист отметил, что певицы Слава и Успенская, которые публично оскорбили Хайдарова, думают только о наживе. Он подчеркнул, что исполнительницы даже не попробовали обратиться в суд, а сразу вывели все в публичную плоскость.
Ранее Александр Добровинский придумал ироничное название для дела, в котором хирург Тимур Хайдаров противостоит певице Славе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.