Адвокат пластического хирурга Тимура Хайдарова поставил на место Славу и Успенскую

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После шокирующих откровений певицы Славы о шрамах на груди, которые ей оставил хирург Тимур Хайдаров, начали вскрываться другие неприятные подробности про этого специалиста. Защищать честь пластического хирурга вызвался звездный адвокат Александр Добровинский.

Фото: Правда.Ру

"Деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит", — заявил правозащитник.

Юрист отметил, что певицы Слава и Успенская, которые публично оскорбили Хайдарова, думают только о наживе. Он подчеркнул, что исполнительницы даже не попробовали обратиться в суд, а сразу вывели все в публичную плоскость.

Ранее Александр Добровинский придумал ироничное название для дела, в котором хирург Тимур Хайдаров противостоит певице Славе.

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