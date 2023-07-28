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Адвокат пластического хирурга Тимура Хайдарова поставил на место Славу и Успенскую

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Шоу-бизнес

После шокирующих откровений певицы Славы о шрамах на груди, которые ей оставил хирург Тимур Хайдаров, начали вскрываться другие неприятные подробности про этого специалиста. Защищать честь пластического хирурга вызвался звездный адвокат Александр Добровинский.

Адвокат пластического хирурга Тимура Хайдарова поставил на место Славу и Успенскую
Фото: Правда.Ру

"Деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит", — заявил правозащитник.

Юрист отметил, что певицы Слава и Успенская, которые публично оскорбили Хайдарова, думают только о наживе. Он подчеркнул, что исполнительницы даже не попробовали обратиться в суд, а сразу вывели все в публичную плоскость.

Ранее Александр Добровинский придумал ироничное название для дела, в котором хирург Тимур Хайдаров противостоит певице Славе.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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