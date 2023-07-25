Раиса Рязанова прокомментировала поведение уехавшего из России Дмитрия Назарова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

При этом народная артистка Раиса Рязанова уверена, что Дмитрий Назаров точно жалеет о сказанном в адрес России и россиян. С ним случилось то же самое, что и со всеми, кто сейчас признан иноагентом.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Мохова

"Испугался того, что наделал", — заявила актриса и звезда фильма "Москва слезам не верит".

Она также поделилась мнением о неблагоприятном влиянии супруги на Дмитрия Назарова: скорее всего, это именно она подлила масла в огонь.

Такое же предположение в свое время высказывал и Оскар Кучера. Он отмечал, что всегда считал Назарова талантливым артистом, но его "сумасшедшая супруга" испортила ему жизнь и карьеру, поэтому их пути в итоге разошлись.

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